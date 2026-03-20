سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيلاروس جون كول، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجهز لاحتمال قيام رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بزيارة لواشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، بأن كول ناقش خلال محادثات في مينسك مع لوكاشينكو الصراعين بإيران وأوكرانيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وقال كول أمام كاميرات التلفزيون: "ناقشنا أيضا احتمال قيام الرئيس لوكاشينكو بزيارة إلى الولايات المتحدة"، مضيفا أن هناك احتمالا آخر بأن يجري لوكاشينكو مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف كول، أن الولايات المتحدة بصدد رفع العقوبات المفروضة على وزارة المالية البيلاروسية ومصرفين وشركتين لصناعة الأسمدة.

وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي، الذي عزل لوكاشينكو بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، تراهن الولايات المتحدة على تحقيق تقدم عبر إجراء اتصالات مباشرة مع مينسك.

وخلال الزيارة الثالثة للمبعوث الأمريكي، أفرج لوكاشينكو أيضا عن سجناء سياسيين كما فعل خلال زيارات سابقة.

وأفاد موقع "ناشا نيفا" البيلاروسي المعارض، بأن الصحفية التلفزيونية يكاترينا أندرييفاكانت من بين المفرج عنهم.

وكان قد تم سجن أندرييفا بسبب تقاريرها عن المظاهرات الحاشدة ضد إعادة انتخاب لوكاشينكو في الانتخابات المزورة التي جرت عام 2020.

ويعد لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس منذ فترة طويلة، أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي عام 2022 سمح أيضا لموسكو بالحرب الروسية الأوكرانية انطلاقا من الأراضي البيلاروسية.