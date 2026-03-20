الرئيسة المكسيكية تتعهد بأن يكون كأس العالم في بلادها آمنا

تعهدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بأن يحظى مشجعو كرة القدم بالأمان في بلادها أثناء فعاليات بطولة كأس العالم رغم موجة العنف الأخيرة في بلادها.

وقالت شينباوم يوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كانكون: "يمكننا ضمان إقامة ممتعة في بلدنا". وأضافت أن الوضع في البلاد هادئ حاليا.

وتستضيف المكسيك البطولة الكبرى، المقرر انطلاقها في 11 يونيو، بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

كما أعرب شتاينماير عن تفاؤله.

وقال الرئيس الألماني: "أنا متأكد تماما من أن المكسيك ستفعل كل ما في وسعها لضمان أمن المباريات".

ودعت شينباوم جميع المشجعين المتوجهين إلى كأس العالم ليس فقط لمشاهدة مباريات كرة القدم، بل لزيارة البلاد بأكملها.

يشار إلى أنه في فبراير، اندلعت موجة من العنف في عدة ولايات مكسيكية بعد وفاة زعيم عصابة المخدرات نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، خلال عملية لاعتقاله. وتم نشر قوات أمن مدججة بالسلاح ولقي 74 شخصا على الأقل حتفهم وسط الاضطرابات.

ومن المقرر إقامة ما مجموعه 13 مباراة في كأس العالم في مكسيكو سيتي وجوادالاخارا ومونتيري.