الاتحاد الأوروبي يحث على وقف الضربات على منشآت الطاقة بالشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث قادة الاتحاد الأوروبي على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة والمياه في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات استهدفت مرافق مختلفة في أنحاء المنطقة وتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب حقل غاز إيراني رئيسي.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك نشر مساء الخميس إن الاتحاد "يدعو إلى وقف الضربات ضد منشآت الطاقة والمياه".

وجاء في البيان أن "التطورات في إيران والمنطقة الأوسع تهدد الأمن الإقليمي والعالمي".

ودعا القادة إلى "خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف".

وحثت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قائلة: "نحن بحاجة إلى مخرج من هذه الحرب، وليس التصعيد".