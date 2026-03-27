أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 27 مارس 2026

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 مارس 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

- انخفضت أسعار السمك البلطي جنيهين لتتراوح بين 76 و80 جنيها.

- استقرت أسعار البلطي الأسواني لتتراوح بين 30 و80 جنيها.

- استقر سعر فيليه البلطي من 75 إلى 275 جنيها.

- استقر سعر السمك البياض الأملس ليتراوح بين 150 و250 جنيها.

- استقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.

- استقرت أسعار المكرونة السويسي لتتراوح بين 80 و140 جنيها.

- استقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيها.

- استقرت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 50 و180 جنيها.

- ثبت سعر البربون ليتراوح بين 250 و310 جنيهات.

- ارتفع سعر الجمبري الجامبو 50 جنيها ليتراوح بين 950 و1200 جنيه.

- ثبت سعر الجمبري الصغير ليتراوح بين 200 و400 جنيه.

- استقر سعر البوري ليتراوح بين 180 و260 جنيها.

- استقرت أسعار الماكريل ليتراوح بين 120 و220 جنيها.