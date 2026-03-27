إسرائيل تزعم استهداف الموقع الأهم في إيران لإنتاج الصواريخ والألغام

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه نفذ غارة استهدفت موقعا في مدينة يزد وسط إيران، زاعما أنه "الأهم" في البلاد لإنتاج الصواريخ والألغام البحرية.

وأضاف في بيان، أن سلاح الجو نفذ هجوما على ما وصفه بأنه "الموقع المركزي لإنتاج الصواريخ والألغام البحرية، والذي أنشئ في مدينة يزد".

وبحسب المزاعم الإسرائيلية، كان يُستخدم في التخطيط، وتطوير وتركيب وتخزين صواريخ متقدمة مخصصة للإطلاق من منصّات بحرية، وغواصات، ومروحيات باتجاه أهداف بحرية متحركة وثابتة.

كما زعم أن الموقع يعد من أبرز المراكز التي تُطوَّر فيها غالبية الصواريخ والألغام البحرية من قبل قوات سلاح البحرية الإيراني.

واعتبر أن الهجوم يشكل "ضربة قوية لقدرات الإنتاج" لدى القوات البحرية الإيرانية.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومة الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.