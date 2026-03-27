حزب الله: تنفيذ 10 عمليات استهدفت مستوطنة كريات شمونة وتجمعات لجنود وآليات إسرائيلية بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في عشرة بيانات منفصلة اليوم الجمعة، أن عناصره نفذوا سلسلة استهدافات طالت مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وتجمعات لجنود وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في عدة نقاط بجنوب لبنان، وذلك "دفاعاً عن لبنان وشعبه".

وأوضح الحزب في بياناته أن "المقاومة الإسلامية استهدفت مستوطنة كريات شمونة" بصليتين صاروخيتين، الأولى عند الساعة الرابعة والنصف فجراً والثانية عند الساعة السابعة والربع صباحاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التحذيرات التي وجهتها المقاومة لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة".

وعلى الصعيد الميداني في جنوب لبنان، أفادت البيانات بأن "مقاتلي الحزب استهدفوا تجمعات لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة عبر أربع عمليات متلاحقة بدأت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، حيث طالت الرشقات الصاروخية تجمعات في منطقة خلة العين لمرتين متتاليتين، تلاها استهداف لساحة البلدة ثم منطقة الجبانة".

كما أعلن الحزب "رصد تقدم قوة إسرائيلية عند خلة الجوار، شرق بلدة بيت ليف، عند الساعة الخامسة عشرة بعد منتصف الليل، حيث تم استهدافها بصاروخ موجه حقق إصابة مباشرة، بالتزامن مع استهداف تجمع آخر لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم".

وفي سياق متصل، كشف الحزب في بياناته عن عمليات تصدٍ جرت يوم أمس الخميس، حيث فجر مقاتلوه "عبوات ناسفة بآليات وجنود الجيش الإسرائيلي خلال تصديهم لقوة متوغلة على طريق "الطيبة - القنطرة" عند الساعة الثانية بعد الظهر، بالإضافة إلى تفجير عبوات أخرى بآليات إسرائيلية في بلدة دير سريان جنوبي لبنان عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة من بعد ظهر أمس"، مؤكداً في كافة بياناته "تحقيق إصابات مؤكدة ومباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية وآلياتها".