 السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية - بوابة الشروق
الجمعة 27 مارس 2026 10:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 مارس 2026 - 9:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مارس 2026 - 9:54 ص

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيانات متتالية اليوم، أنه جرى رصد وتدمير المسيرات في المنطقة الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك