الحرس الثوري الإيراني: الملاحة من وإلى موانئ حلفاء إسرائيل وأمريكا محظورة بأي ممر مائي

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري ‌قوله، اليوم الجمعة، إن الملاحة "من وإلى موانئ حلفاء وداعمي العدوين إسرائيل ⁠والولايات المتحدة" محظورة عبر أي ممر مائي أو إلى أي وجهة.

وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي مرور ‌عبر ⁠الممر المائي سيواجه إجراءات صارمة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام بأن ثلاث سفن ⁠حاويات من جنسيات مختلفة أعيدت من مضيق ⁠هرمز بعد تحذيرات من البحرية التابعة ⁠للحرس الثوري.

تُطالب إيران السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تحت حمايتها بتقديم معلومات تشمل قوائم بأفراد الطاقم والحمولات، إلى جانب تفاصيل الرحلة ووثائق الشحن، وذلك للحصول على الضوء الأخضر من الحرس الثوري الإيراني، بحسب شبكة الشرق بلومبرج.

وبحسب أشخاص مطلعين على حركة التجارة، لا تزال هذه الإجراءات غير موحدة وقد تختلف من سفينة لأخرى، لكنها تعكس مساعي طهران المتزايدة لفرض سيطرتها على هذا الممر البحري الحيوي عبر نظام شبه رسمي، مع دخول الصراع في الخليج العربي أسبوعه الرابع.