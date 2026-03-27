الداخلية تضبط 318 كيلو مخدرات و200 سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 202 قطعة سلاح ناري بحوزة 178 متهما، وذلك خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: 13 بندقية آلية، و14 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و170 فرد خرطوش، و260 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و286 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 459 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات 318 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة، و103 آلاف قرص مخدر، إلى جانب ضبط 9 متهمين هاربين، و17 متهما بالبلطجة، و256 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 82 ألفا و320 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن فحص 54 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 حالات.

جاء ذلك في إطار الحملات الموسعة التي تنفذها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكل أنحاء الجمهورية.