شهدت إيرادات شباك التذاكر منافسة قوية خلال الساعات الماضية، بعدما نجح فيلم "سفاح التجمع" في انتزاع المركز الثاني من فيلم "إيجي بيست"، عقب عودته إلى دور العرض السينمائي بعد قرار الإفراج عنه.

وحقق "سفاح التجمع" إيرادات بلغت نحو 2 مليون و254 ألف جنيه، من خلال عرضه على 48 شاشة سينمائية، متفوقا على "إيجي بيست"، الذي تراجع إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت نحو مليون و825 ألف جنيه، رغم عرضه على 89 شاشة.

في المقابل، واصل فيلم "برشامة" تصدره لقائمة الإيرادات، محققا نحو 8 ملايين و841 ألف جنيه، من خلال عرضه على 98 شاشة عرض، بينما جاء فيلم "فاميلي بيزنيس" في ذيل القائمة بإيرادات قاربت 730 ألف جنيه، من خلال عرضه على 55 شاشة.

وكان فيلم "سفاح التجمع" قد واجه أزمة قبل ساعات من طرحه، بالتزامن مع موسم عيد الفطر، حيث قرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية منعه من العرض، بدعوى أن النسخة المعروضة تختلف عن النسخة التي حصلت على الموافقة الرقابية.

وعقب تقدم منتج الفيلم أحمد السبكي بتظلم، تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة الثقافة لبحث الأزمة، وانتهى الأمر بالموافقة على إعادة عرض الفيلم، بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحذف المشاهد محل الاعتراض، مع رفع تصنيفه العمري إلى "+18".

ويُعد فيلم "سفاح التجمع" يعد التجربة الإخراجية الأولى لمحمد صلاح العزب، الذي تولى أيضا تأليفه، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، وهو مستوحى من قصة حقيقية.