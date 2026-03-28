قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من الوارد أن تتعرض البلاد لموجات جديدة من سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك تحسنًا في الأحوال الجوية، بعدما غادر المنخفض الجوي الأراضي المصرية بالفعل.

ونبهت إلى بدء حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد غدًا السبت نشاطًا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى القيادة بهدوء على الطرق.

ولفتت إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات مقارنة باليوم، لتسجل 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع وجود فرص لسقوط الأمطار خلال فترات المساء أو الليل.

ونوهت بأن الأتربة تزداد خلال فترات الظهيرة، داعية المواطنين إلى ارتداء الكمامات بسبب التقلبات الجوية.

وأوضحت أن الأحوال الجوية تشهد استقرارًا يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تعود فرص سقوط الأمطار مجددًا يومي الأربعاء والخميس، مشيرة إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية معتادة.