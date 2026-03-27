7 زيادات بالأسعار خلال 4 عقود بينها 5 في آخر 8 سنوات

شهدت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر سلسلة من الزيادات المتعاقبة على مدار العقود الماضية، في ظل تحولات اقتصادية متلاحقة وارتفاع مستمر في تكاليف التشغيل والصيانة، وصولا إلى الزيادة الجديدة التي بدأ تطبيقها رسميا صباح اليوم.

وجاء تاريخ زيادات أسعار تذاكر مترو الأنفاق على النحو التالي:

* بداية التشغيل:

1987: تم افتتاح المرحلة الأولى للمترو من حلوان حتى رمسيس، وسعر التذكرة 10 قروش.

* 1989: اكتمال تنفيذ الخط الأول، وتقسيم سعر التذكرة حسب عدد المحطات:

من محطة إلى 9 محطات: 10 قروش.

من 9 إلى 18 محطة: 15 قرشا.

أكثر من 18 محطة: 25 قرشا.

* 2002: زيادة أسعار التذاكر حسب المراحل:



المرحلة الأولى: 25 قرشا.

المرحلة الثانية: 50 قرشا.

المرحلة الثالثة: 75 قرشا.

* التحول إلى السعر الموحد



* 2006: إلغاء نظام المراحل وتحديد سعر موحد للتذكرة بقيمة 1 جنيه.

* 2017: رفع سعر التذكرة إلى 2 جنيه.

* العودة إلى نظام المحطات



* 2018: تطبيق نظام المحطات مجددا بعد 12 عاما من السعر الموحد:



3 جنيهات حتى 9 محطات.

5 جنيهات حتى 16 محطة.

7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

* يونيو 2019: تعديل الأسعار وتقسيمها إلى ثلاث مناطق:



المنطقة الأولى (9 محطات): 5 جنيهات.

المنطقة الثانية (16 محطة): 7 جنيهات.

المنطقة الثالثة (أكثر من 16 محطة): 10 جنيهات.

ذوي الاحتياجات الخاصة: 50 قرش لجميع المناطق.

* يناير 2024: تعديل الأسعار لتصبح:



6 جنيهات للمنطقة الأولى (9 محطات).

8 جنيهات للمنطقة الثانية (16 محطة).

12 جنيه للمنطقة الثالثة (23 محطة).

15 جنيه لأربع مناطق أكثر من 23 محطة.

ذوي الهمم: 50 قرش.

* زيادة أغسطس 2024:



حتى 9 محطات: 8 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيه.

أكثر من 23 محطة: 20 جنيه.

ذوي الهمم: 5 جنيهات.

* الأسعار بعد الزيادة الأخيرة 2026:



حتى 9 محطات: 10 جنيهات (بدلا من 8 جنيهات).

حتى 16 محطة: 12 جنيه (بدلا من 10 جنيهات).

حتى 23 محطة: 15 جنيه (دون تغيير).

من 24 إلى 39 محطة: 20 جنيه (دون تغيير).