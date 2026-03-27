اشتراكيو ألمانيا يطرحون إجراءات للحد من زيادة أسعار المواد الغذائية لتحجيم تداعيات حرب إيران

طرح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إزرا ليمباخر، إجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة حرب إيران.

وقال ليمباخر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الزيادات الحالية في الأسعار تؤثر بشكل خاص على أولئك الذين يعانون أصلا من ضيق مالي"، مضيفا أنه لا ينبغي أن يحدث تفاقم للوضع من خلال ارتفاع أسعار السلع في المتاجر الكبرى بشكل مماثل لما يحدث في محطات الوقود.

وقال ليمباخر: "من المهم أن يتم طرح أكبر عدد ممكن من خيارات التحرك على الطاولة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والإمدادات، وكذلك القدرة على الاستجابة بسرعة عند الحاجة. ويجب أن تبقى الإمدادات الأساسية للناس في بلدنا في متناول الجميع".

ومن المقرر أن تعقد قوة العمل التي شكلتها الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم - المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي - اجتماعا جديدا اليوم الجمعة لمناقشة تداعيات حرب إيران.

وكان البرلمان الألماني قد أقر أمس الخميس حزمة إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حيث سيسمح لمحطات الوقود مستقبلا برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا عند تمام الساعة 12 ظهرا، في حين تظل تخفيضات الأسعار ممكنة في أي وقت. ومع ذلك، تلوح في الأفق خطوات إضافية من جانب الائتلاف، لاسيما وأن هناك شكوكا حول ما إذا كانت الحزمة المعتمدة ستؤدي فعلا إلى تخفيف الأعباء عن سائقي السيارات.

وقال ليمباخر: "إنهاء النزاع مع إيران بشكل سريع ليس متوقعا في الوقت الراهن.. لذلك من الصائب أن توسع قوة العمل التابعة لكتل الائتلاف الحاكم في اجتماعها الثالث نطاق اهتمامها ليشمل التأثيرات على الزراعة، خاصة على إمدادات المواد الغذائية وتطور الأسعار في المتاجر".

وأوضح ليمباخر أنه سيتم في هذا الإطار إجراء محادثات مع ممثلين عن الاتحاد الألماني للمزارعين، والاتحاد الألماني لشركات الزراعة والتغذية، وقطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، وكذلك الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك.