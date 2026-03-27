الأمم المتحدة تدعو أمريكا لإنهاء التحقيق بشأن ضربة المدرسة الابتدائية في إيران

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق ‌الإنسان، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي ⁠استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ‌المتحدة ⁠في جنيف، خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: "أكد مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى أن ⁠الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في ⁠أقرب وقت ممكن، ونشر نتائجه"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "لا بد من ⁠تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع".

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، بأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها إيران تسببت في تضرر 82 ألف مبنى مدني.

وأوضحت المنظمة الأممية أن من بين المباني المتضررة "مستشفيات ووحدات سكنية ومنازل لنحو 180 ألف شخص، في 20 محافظة من أصل 32 محافظة في إيران".