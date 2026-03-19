بي بي سي: إحاطة هيجسيث جاءت خالية من الحديث عن مضيق هرمز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلا من الحديث عن "مضيق هرمز ولجوء إيران إلى تكتيكات المتمرّدين للسيطرة عليه وأثر ذلك على الأسواق العالمية".

وأوضحت الهيئة أن هيجسيث سعى في إحاطته الصحفية من البنتاجون، إلى التأكيد قبل أي شيء على أن الولايات المتحدة تُحرز انتصاراً، وذلك رداً على المزاعم بأن الأمور تخرج عن السيطرة استراتيجياً.

وأضافت: "بدأ هيجسيث بمهاجمة الإعلام قبل أن يعود للحديث عن الأهداف التكتيكية التي يذكرها في كل إحاطة صحفية؛ بأن الولايات المتحدة تمارس قوة هائلة على إيران وتدمّر صواريخها ومنصّات إطلاقها وأسطولها البحري".

كما لم يتطرق هيجسيث إلى الحديث عن تطوّر الحرب إلى الهجوم على البنية التحتية للطاقة إقليمياً، بما في ذلك قصف إسرائيل لحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران وردّ الأخيرة باستهداف قطر.

وفي سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل باتخاذ القرار، أجاب وزير الدفاع الأمريكي قائلا: "نحن مَن يتحكم بالأوراق، لدينا أهداف، وهذه الأهداف واضحة... الجيش الأمريكي يتحكم في مصير إيران".

في سياق متصل، أدانت المملكة المتحدة وحلفاؤها، في بيان مشترك، هجمات إيران على البنية التحتية المدنية، ودعتها إلى وقف تهديداتها للسفن في مضيق هرمز.

وجاء في بيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان: "حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "ستطال آثار أعمال إيران شعوب العالم أجمع، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً".

كما أعربت المجموعة عن "استعدادها" للمساهمة في "الجهود المناسبة" لضمان المرور الآمن عبر هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات الطاقة العالمية.



