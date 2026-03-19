وزير الخزانة الأمريكي: قد نرفع قريبًا العقوبات عن النفط الإيراني العالق بالناقلات

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ‌بيسنت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد ترفع قريبا العقوبات ⁠عن النفط الإيراني العالق على متن ناقلات النفط للمساعدة في زيادة الإمدادات العالمية وخفض الأسعار.

وأضاف بيسنت، خلال مقابلة على شبكة "فوكس بيزنس": "في الأيام المقبلة، قد نرفع ⁠العقوبات عن النفط الإيراني الموجود في البحر. ⁠وتبلغ كميته حوالي 140 مليون ⁠برميل".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأدى إغلاق طهران لمضيق هرمز وهجماتها على منشآت الطاقة في ‌أنحاء ⁠المنطقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم.