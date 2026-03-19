وزير الدفاع الأمريكي: ضربات جزيرة خرج وضعت مصير إيران بيد واشنطن

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إن الضربات التي استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية في جزيرة خرج تجعل مصير إيران بيد الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين، أن القوات الأمريكية دمرت قدرات عسكرية كبيرة لإيران، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة لتحقيق أهدافها.

وأضاف: «سننهي مهمتنا في إيران قريبًا، ودمرنا 120 سفينة حربية إيرانية، كما تم تدمير القدرات الجوية الإيرانية بالكامل».

وتابع: «نحن ماضون في تدمير منصات الصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية، وقد تراجعت قدرة طهران على إنتاج صواريخ باليستية جديدة بشكل كبير».

وقال وزير الحرب الأمريكي إن الولايات المتحدة وجهت مجددًا أكبر وابل من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدًا أن العمليات تسير وفق الخطة الموضوعة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية على إيران منذ أيام، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، في تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بقواعد أمريكية في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وحدوث أضرار في منشآت مدنية.

وجاء التصعيد رغم حديث عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية، فيما تشير تقارير إلى أن الحرب اندلعت بعد تعثر المسار التفاوضي، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.