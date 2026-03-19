وزير الحرب الأمريكي: إيران ستشهد اليوم أقوى الضربات

تعهد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بشن أقوى الضربات على إيران اليوم الخميس، قائلًا إن واشنطن ستنتصر بشكل حاسم في الحرب، وفق الشروط الأمريكية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان، أن أهداف الحرب تتمثل في القضاء على منصات الصواريخ الإيرانية، والبنية التحتية العسكرية، وقدرات الجيش الإيراني والبحرية الإيرانية.

وقال إن الحرب تستهدف ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، زاعمًا القضاء على 7 آلاف هدف في إيران حتى الآن.

وأكمل: «قضينا على القوات الدفاعية لطهران ومنصات الصواريخ، وضربنا مئات الأهداف العسكرية، كما أنهينا قدراتهم على إنتاج الصواريخ».

وأشار إلى أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات انخفضت بنسبة 90%، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أغرقت المئات من السفن الإيرانية، واغتالت قادة الباسيج والحرس الثوري.

وانتقد ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» بشأن الحرب، معقبًا: «يريدون إفشال الرئيس ترامب. يريدون منكم أن تفكروا بعد 19 يومًا من النزاع أننا في فوضى لا تنتهي أو مستنقع.. ولكن لا يمكن تصديق تلك الأكاذيب».

واستطرد: «أيها المواطنون استمعوا إلي؛ فأنا شاركت مع عشرات الآلاف الذين قاتلوا في العراق وأفغانستان، وهذه الحرب ليست كحروب بوش وأوباما وبايدن الفاشلة».