رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على التوصل إلى حل سريع للوضع في الشرق الأوسط

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني على منشأة غاز قطرية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «سعى جاهدين للتوصل إلى حل سريع للأزمة في الشرق الأوسط، بما يخدم مصالح الشعب البريطاني».

وشدد على أن «إنهاء الحرب يعد أسرع السبل لخفض تكاليف المعيشة»، بحسب تدوينته.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، أن فرق الدفاع المدني تمكنت «بشكل كامل» من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في منطقة راس لفان الصناعية، إثر هجمات صاروخية استهدفت شمال البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدفاع المدني «سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات».

وأشارت الوزارة إلى استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع المتضررة، فيما تتولى مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مهام التعامل مع أي أجزاء خطرة بالمنطقة.

ويأتي ذلك عقب إعلان شركة «قطر للطاقة» الحكومية، مساء الأربعاء، عن تعرض مرافق في راس لفان الصناعية لأضرار جسيمة جراء الهجمات الصاروخية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق، عن استهداف البلاد بخمس صواريخ باليستية قادمة من إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة تمكنت من التصدي لأربعة منها، بينما سقط صاروخ خامس في مدينة رأس لفان الصناعية، ما تسبب في حريق تم التعامل معه على الفور.