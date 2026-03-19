الذهب يتراجع لليوم السابع مع تبدد آمال خفض الفائدة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

- المعدن الأصفر بصدد تسجيل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أكتوبر 2023

تراجعت أسعار الذهب لليوم السابع على التوالي، إذ أدى تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وتضاؤل آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، ليكون المعدن الأصفر بصدد تسجيل أطول سلسلة خسائر يومية له منذ أكتوبر 2023.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم الخميس بنسبة 2.75% إلى 4686 دولاراً للأونصة، فيما هبطت عقود الذهب الأجلة بنحو 4% لتصل إلى 4703 دولارات للأونصة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه الأخير، متوقعاً خفضاً واحداً فقط هذا العام، في حين قال رئيسه جيروم باول إن خفض الفائدة يتطلب إحراز تقدم في كبح التضخم. وذكر مسؤولو الفيدرالي في بيان، أن حرب إيران تجعل آفاق الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة".

وارتفع النفط بعد استهداف إيران وإسرائيل بعض أهم منشآت الطاقة في المنطقة. وبعد نحو 3 أسابيع من اندلاع الحرب، يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يقلل من احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، ويشكل ذلك عاملاً سلبياً للذهب، الذي لا يدر عائداً. كما ساهم ارتفاع الدولار في الضغط على السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية.

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية لدى "إيه بي سي ريفاينري" إن "قوة الدولار وتشديد الأوضاع النقدية بشكل عام لدى البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، يخلقان مساراً غير مؤكد للذهب على المدى القريب".

وأضاف: "لكن إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة، فإن تراجع الفائدة الحقيقية قد يدعم الذهب على المدى المتوسط".

ولا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 10% منذ بداية العام، رغم أن زخمه الصعودي تباطأ في الأسابيع الأخيرة مع تراجع احتمالات خفض الفائدة في الأجل القريب، وقيام بعض المستثمرين ببيع المعدن لتغطية طلبات الهامش في محافظهم الاستثمارية.

وكان الذهب سجل مستوى قياسياً فوق 5595 دولاراً للأونصة في أواخر يناير، ومنذ بداية الحرب في 28 فبراير وحتى إغلاق أمس الأربعاء، تراجع بنحو 9%.