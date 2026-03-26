مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين جراء صواريخ من لبنان

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إحداهما خطيرة جراء سقوط صواريخ في مدينة نهاريا شمالي إسرائيلي.

وقال الجهاز، في بيان، إن سقوط صواريخ وشظايا صواريخ في عدة مواقع في مدينة نهاريا؛ أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما جراحه خطيرة.

وفي السياق ذاته، قالت قناة 12 العبرية الخاصة، إن نهاريا شهدت سقوط صواريخ في 3 مواقع، عقب رشقة أطلقت من لبنان.

وأشارت القناة إلى تضرر بنية تحتية للكهرباء والغاز.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، عن سقوط صواريخ في عدة مواقع داخل المدينة، فيما تواصل الطواقم المختصة أعمالها في مناطق الاستهداف.

وأعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 33 هجوما بصواريخ وطائرات مسيّرة ضد قوات وآليات ومقرات إسرائيلية بينها مقرا وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الشمالية في الجيش.

وتفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج هجمات "حزب الله"، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.