صحيفة روسية: توقف محادثات السلام مع أمريكا وأوكرانيا بسبب الحرب على إيران

نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الخميس عن مسئولين روس قولهم إن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا متوقفة مؤقتا في ‌ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وصرفت حرب إيران انتباه الولايات المتحدة عن أوكرانيا، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. وروسيا دولة منتجة ومصدرة عالميا رئيسيا للنفط والغاز، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الصحيفة الروسية أن الكرملين أكد التوقف المؤقت، وأشار ⁠إلى أن الحرب في إيران قد تدفع كييف نحو التوصل إلى تسوية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف سيواصل العمل في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي لكن المحادثات الثلاثية متوقفة.

وعقدت روسيا وأوكرانيا محادثات في تركيا العام الماضي وعدة جلسات أخرى بوساطة أمريكية في أبوظبي وجنيف هذا العام، لكنهما ‌لا ⁠تزالان مختلفتان على طلب روسيا تخلي أوكرانيا عن السيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية بأكملها.

وقال مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أمس الأربعاء: "حافظت روسيا العام ⁠الماضي على تفوقها في حربها ضد أوكرانيا".

وأضافت: "المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين موسكو وكييف لا تزال جارية، ولحين التوصل إلى اتفاق، ⁠من المرجح أن تواصل موسكو حرب استنزاف بهدف إضعاف قدرة كييف وإرادتها على المقاومة".

وقالت أوكرانيا إنها ⁠لن تتنازل عن الأراضي التي فشلت القوات الروسية في الاستيلاء عليها خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.