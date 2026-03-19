مركز التنسيق الأمريكي: تراجع المساعدات إلى غزة 80% منذ بدء الحرب على إيران

ظهرت معطيات مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات (CMCC)، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة انخفض بنحو 80% منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وتراجع المعدل الأسبوعي من نحو 4200 شاحنة قبل الحرب إلى 590 في الأسبوع الأول، ثم 1137 في الأسبوع الثاني، فيما لم يتجاوز العدد هذا الأسبوع، حتى مساء الثلاثاء، 400 شاحنة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

في المقابل، انعكس التراجع الحاد في تدفق المساعدات على الأوضاع المعيشية، إذ سُجل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ونقص في السلع الأساسية داخل القطاع.

وارتفع سعر كيس الطحين (25 كغم) إلى نحو 100 شيكل، أي ثلاثة أضعاف سعره السابق، كما ارتفع سعر كيلو البندورة من نحو 5 شواكل إلى 12، فيما اختفت منتجات مثل زيت الطهي والمعلبات من الأسواق.

وفي القطاع الصحي، أفادت مستشفيات غزة بوجود نقص متزايد في المعدات الطبية، بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من خطر انهيار أنظمة الكهرباء المعتمدة على المولدات بسبب نقص الوقود وقطع الغيار.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.