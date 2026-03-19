محاكمة نجل ولية عهد النرويج بتهمة الاغتصاب تدخل يومها الأخير

أوسلو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 12:19 م | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 12:19 م

من المتوقع أن تنتهي محاكمة ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت، بتهمة الاغتصاب، اليوم الخميس، بحسب المقرر لها، حيث يقدم الدفاع مرافعته الختامية.

وتسببت المحاكمة، التي بدأت مطلع فبراير الماضي، في حالة من الصدمة بالنرويج، كما جذبت اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

ويواجه هويبي /29 عاما/ أربع تهم بالاغتصاب. وقد قام الشاب بتصوير الجرائم المزعومة، حيث كان للصور ومقاطع الفيديو المسجلة على هاتفه المحمول، دورا مهما في المحاكمة.

وكانت النيابة العامة طالبت أمس الأربعاء، بسجن المتهم لمدة سبعة أعوام وسبعة شهور.

