أردوغان: نواصل خطواتنا لتعزيز أمن وسلام شعبنا

** الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة مصورة بمناسبة عيد الفطر:

- نتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي

- الأشقاء في غزة يحاولون الاحتفال بعيد الفطر تحت وطأة هجمات إسرائيل

- الحرب على إيران زادت من حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط

- نبذل جهودا لضمان ألا تُعيق الزيادات المفرطة بأسعار الطاقة جهود مكافحة التضخم

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالها الجوي، وتتخذ خطوات لتعزيز أمن وسلام شعبها.

وقال في رسالة مصورة نشرها الخميس، بمناسبة عيد الفطر الذي يحل غدا الجمعة: "بينما نتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي نواصل الإقدام على خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلام شعبنا".

وأضاف: "تركيا في أمان وبأيد أمينة بإذن الله، وهي تمضي قدما نحو أهدافها تحت إدارة كوادر ذوي خبرة وكفاءة".

وعن الوضع في قطاع غزة، ذكر الرئيس التركي أن "الأشقاء في غزة يحاولون الاحتفال بعيد الفطر تحت وطأة هجمات إسرائيل التي تنتهك قواعد وقف إطلاق النار وتمنع دخول المساعدات".

وذكر أن سياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بكل قوتها في فلسطين لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، فضلا عن جنوبي لبنان.

وحذّر من أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير بتحريض من إسرائيل ورد إيران الصاروخي وبطائرات مسيرة على دول أخرى، زاد من حدة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد قائلا: "أمام هذا الوضع المقلق، ندرك تماما مسؤوليتنا تجاه 86 مليون نسمة (عدد سكان تركيا)، ولن نتساهل أبدا".

وأشار أردوغان إلى استمرار الحكومة التركية ونجاحها في تجاوز العديد من التحديات في مسار "تركيا دون إرهاب".

ولفت إلى أنه بحل مشكلة شمالي سوريا بالتوافق، تلاشت المخاوف الأمنية لتركيا وحفظت وحدة الأراضي السورية وتخلصت من العبء الثقيل القابل للاستغلال.

وعن الوضع الاقتصادي لتركيا، أوضح الرئيس أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين في العالم، تمكنت تركيا من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الماضي 2025.

وأضاف أن تركيا أصبحت ثالث أسرع الدول نموا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2025.

وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي تبلغ حاليا 200 مليار دولار، وأن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لضمان ألا تُعيق الزيادات المفرطة في أسعار النفط والغاز الطبيعي جهود مكافحة التضخم.

وفي ختام كلمته، هنأ أردوغان الشعب التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء عيدا سعيدا مع عائلاتهم وأحبائهم.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وتسبب تقييد حركة الملاحة بالمضيق بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.