دراسة: إغلاق مضيق هرمز يمثل مخاطر اقتصادية متفاوتة لأوروبا

خلصت دراسة اليوم الخميس إلى أن الانهيار شبه الكامل للشحن التجاري عبر مضيق هرمز يفرض مخاطر متفاوتة على الاقتصاديات الأوروبية.

ووفقا للدراسة التي أجراها معهد معلومات سلاسل الإمداد في النمسا ومركز علم التعقيد في فيينا وجامعة ديلفت للتكنولوجيا، فإن المخاطر تتركز في عدد قليل من الدول.

وقال كاتب الدراسة ستيفان ثورنير إن التداعيات الاقتصادية تعتمد بصورة كبيرة على طول مدة أي إغلاق إيراني. وفي حال استمر الإغلاق لفترة أطول من أربعة أسابيع، فإن الاضطرابات قد تتفاقم في سلاسل الإمداد العالمية.

وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي، حيث تستورد سلعا بقيمة نحو 8ر9 مليار دولار سنويا من دول الخليج المتضررة، حسبما قالت الدراسة. وهذا يتضمن غازا طبيعيا مسالا من قطر بقيمة نحو 4ر4 مليار دولار سنويا وبروبان بقيمة نحو 3ر2 مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن بلجيكا " معرضة بقوة" للخطر، حيث تستورد نحو 8ر5 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال القطري سنويا. وعلاوة على ذلك، يتدفق جزء كبير من تجارة الألماس من الإمارات العربية المتحدة عبر انتوريرب.

كما أن المملكة المتحدة معرضة أيضا للخطورة، حيث تستورد من المنطقة نحو 9ر12 مليار دولار سنويا، من بينها منتجات غاز بقيمة نحو 5ر9 مليار دولار من قطر.