خسر منتخب نيوزيلندا أمام نظيره منتخب إنجلترا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب ريموند جيمس، في ولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن الاستعداد لكأس العالم المقبلة 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويدين منتخب إنجلترا بانتصاره في المباراة لنجم وقائد الفريق هاري كين، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، الدقيقة 45+2، بكرة رأسية متقنة.

وتعتبر هذه المباراة البروفة النهائية لمنتخب نيوزيلندا، منافس مصر، قبل كأس العالم، بعد الخسارة يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 4-0.

من جانبه يخوض المنتخب الإنجليزي بروفته الأخيرة في مواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.