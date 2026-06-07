تامر أمين: مباراة مصر والبرازيل فرصة مهمة للمنتخب لاختبار قدراته وكسر حاجز الرهبة

قال الإعلامي تامر أمين إن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره البرازيل تمثل اختبارًا بالغ الأهمية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، مؤكدًا أنها ليست مجرد مباراة ودية، بل مواجهة حقيقية لقياس مستوى اللاعبين أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأضاف "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس السبت، أن مواجهة “السامبا البرازيلية” تُعد فرصة مهمة للمنتخب لاختبار قدراته الفنية والبدنية وكسر حاجز الرهبة قبل الدخول في المنافسات الرسمية، قائلًا: “اليوم تختبر نفسك مع ملوك اللعبة.. مش مجرد ودية والسلام”.

وشدد على أن الهدف الأساسي من اللقاء يجب ألا يقتصر على النتيجة، وإنما الاستفادة الفنية، ورفع مستوى الثقة لدى اللاعبين، موضحًا أن مواجهة مدارس كروية كبيرة مثل البرازيل تمنح اللاعبين خبرات مهمة في التعامل مع الضغط والمساحات وسرعة الأداء.

وفي سياق متصل، أشار إلى مباراة أخرى ودية جمعت بين بلجيكا وتونس ضمن الاستعدادات لكأس العالم، معتبرًا أن مثل هذه المواجهات تكشف الفوارق الفنية الحقيقية بين المنتخبات، خاصة بعد خسارة المنتخب التونسي بنتيجة كبيرة أمام المنتخب البلجيكي.

وأكد أن المنتخب البلجيكي يُعد من المنتخبات القوية عالميًا، محذرًا من أي استسهال للمباراة أمامه، مضيفًا: “أي حد هيستسهل المباراة دي يبقى ما بيفهمش في الكورة”.

وأشاد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن الثنائي يتميز بالحماس وعدم الخوف من أي منافس، إلى جانب قدرتهما على وضع خطط مناسبة لكل مباراة، مشيرًا إلى أن هذه المواجهة تمثل تجربة مهمة وكسرًا للحاجز النفسي قبل "المونديال".

وبدأت الجماهير المصرية والبرازيلية بالتوافد على ملعب مباراة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره البرازيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ضمن الاستعداد لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره البرازيلي في تمام الساعة الواحدة من فجر الأحد، على ملعب هانتينجتون في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل كأس العالم 2026.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو ، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.