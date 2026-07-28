مليونا سائح زاروا كوريا الجنوبية خلال يونيو الماضي

جذبت كوريا الجنوبية ما يقرب من مليوني سائح أجنبي خلال الشهر الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للسياح في النصف الأول من العام الحالي 10 ملايين.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية إن عدد السياح الأجانب وصل خلال يونيو الماضي إلى حوالي 1.993 مليون سائحا، بزيادة نسبتها 23.1% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع إجمالي عدد السياح الأجانب في النصف الأول من هذا العام إلى 10.71 مليون سائح بزيادة نسبتها 21.33% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الشهر الماضي، جاءت الصين في المركز الأول من حيث الدول المصدرة للسياح إلى كوريا الجنوبية بحصة بلغت 650 ألف سائح تليها اليابان بحصة قدرها 350 ألف سائح وتايوان 220 ألف سائح.

وكان عدد السياح الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية جوا هو الأكبر، بواقع حوالي 1.74 مليون سائح، وعلى وجه الخصوص، ارتفع عدد السياح الأجانب الذين دخلوا البلاد عبر المطارات الإقليمية بما في ذلك مطارات جيمهيه، دايجو، وجيجو، بنسبة 42.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 395.2 ألف سائح.

ومع زيادة عدد السياح الأجانب، سجل إنفاقهم عبر بطاقات الائتمان 2.05 تريليون وون كوري جنوبي "1.39 مليار دولار" في الشهر الماضي ليتجاوز تريليوني وون للشهر الثاني على التوالي.