ندد الكرملين، اليوم ‌الخميس، بما وصفه بتصاعد الهجمات الأوكرانية على محطات ⁠ضغط الغاز التابعة لشركة جازبروم، قائلا إن مثل هذه الوقائع تهدد البنية التحتية الحيوية ‌وطرق ⁠نقل الطاقة الدولية.

وقالت شركة جازبروم إن وتيرة ⁠هذه الهجمات ازدادت هذا الأسبوع ⁠وجرى صدها جميعا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويأتي ذلك في وقت أدت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وهجمات طهران على دول الخليج المجاورة إلى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، والذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأصدرت واشنطن الأسبوع الماضي إعفاء لمدة 30 يوما للدول لشراء النفط والمنتجات النفطية ‌الروسية ⁠الخاضعة للعقوبات والمتوقفة حاليا في البحر، في خطوة تهدف ⁠إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية التي تعاني ⁠من الاضطراب بسبب الحرب مع ⁠إيران.

وأجبرت الهجمات وانعدام طرق التصدير البديلة الدول المنتجة على إغلاق الحقول والمصافي، ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط اليومية من المنطقة بنسبة 60 بالمئة على الأقل عن مستويات ما قبل الحرب، ودفع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.