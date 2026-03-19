وزير الدفاع الأمريكي: إيران مستعدة لإيواء العدو الإسلامي سواء سنة أو شيعة لقتل الأمريكيين

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدًا حرص واشنطن على تقويض القدرات الإيرانية بشكل مسبوق عبر التاريخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان، اليوم الخميس، أن النظام الإيراني منذ نشأته يرفع شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.

وأشار إلى أن «إيران استخدمت التكنولوجيا النووية وأدخلتها إلى العراق لقتل الأمريكيين بشكل خاص»، مضيفًا: «إيران في حرب ضد الولايات المتحدة منذ 47 عامًا، والأمر نفسه بالنسبة لأفغانستان».

وذكر أن إيران مستعدة لإيواء «العدو الإسلامي» سواء كان من السنة أو الشيعة لقتل الأمريكيين؛ من أفغانستان أو العراق أو أي مكان حول العالم.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عازم على القضاء على قدرة النظام الإيراني بشأن الحصول على سلاح نووي.

وأكمل: «لدينا قائد أعلى استوعب الخطر واتخذ التدابير اللازمة لدرء تلك التهديدات»، بحسب وصفه.