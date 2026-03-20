نتنياهو: إيران لم تعد قادرة على تخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن نتنياهو قوله في القدس اليوم الخميس إن إيران أصبحت : " أضعف من أي وقت مضى"، رغم أنه أضاف أن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة "، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ".

ونقلتالـ (د ب أ) عن نتنياهو تأكيده مجددًا أهداف الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إن الهدف هو القضاء على التهديد الذي تشكله طموحات إيران النووية وصواريخها الباليستية.

وقال للصحفيين إن هذا من شأنه أن يهيئ الظروف للشعب الإيراني لينال الحرية "لتقرير مصيره بنفسه".

وبعد يوم من الهجوم الإسرائيلي المثير للجدل على حقل غاز بارس الإيراني الواقع جنوبي البلاد في اليوم السابق، قال نتنياهو: "الحقيقة الأولى هي أن : إسرائيل عملت بمفردها ضد مجمع الغاز. والحقيقة الثانية هي أن : الرئيس ترامب طلب منا الامتناع عن شن هجمات مستقبلية. ونحن نمتثل لذلك".

وفي غضون ذلك، كثفت إيران هجماتها على منشآت النفط والغاز حول الخليج اليوم الخميس، مما زاد من المخاطر في حرب ترسل موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي.

وعقب الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز بارس، هددت إيران باستهداف البنية التحتية للطاقة في قطر والإمارات ، حيث هاجمت وحدتين لمعالجة الغاز المسال التي عطلت 17 % من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي ‌المسال، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات ‌إلى أوروبا وآسيا.

وأدت هذه الهجمات، التي جاءت انتقاما لهجوم إسرائيلي على حقل غاز بارس الهام في إيران، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود وأثارت خطر استدراج جيران إيران العرب مباشرة في الصراع.

وأدى استهداف إيران لإنتاج الطاقة إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية التي تتعرض أصلا لضغوط بسبب خنق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يُنقل عبره خمس نفط العالم.