الحرس الثوري: نفذنا الموجة 66 ضد أهداف في جنوب إسرائيل وتل أبيب والقواعد الأمريكية بالمنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ الموجة 66 من عملية «الوعد الصادق 4» بنجاح، مشيرا إلى استهداف أهداف في قلب وجنوب الأراضي المحتلة وتل أبيب، بالإضافة إلى قواعد الجيش الأمريكي المتواجدة في المنطقة.

ولفت إلى أن استخدام منظومات صواريخ «قادر، خرمشهر، خيبر شكن، وقيام»، مشيرا إلى استخدام صواريخ ثقيلة ذات رؤوس حربية متعددة وموجهة بدقة، إلى جانب طائرات مسيرة مدمرة.

وشدد أن بقاء السكان في الملاجئ وتحت دوي صفارات الإنذار يُعد «الإنجاز الأبرز» لحكومة نتنياهو وترامب.

وأكد استمرار العمليات العسكرية، متابعا: «لن نترككم وهذه الموجة مستمرة».

مشاهد من اطلاق الح..رس الث..وري للموجة 66 من عملية الوعد الصادق 4 اهداءً لروح الشه..يدين سليماني والمهندس



من جانبها، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إيران أطلقت عددا من الصواريخ الانشطارية تجاه إسرائيل.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى وجود أنباء عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في موقعين بالقرب من حيفا.

ونشرت وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوي، مقطع فيديو للضربات الإيرانية ضمن الموجة 66 من عملية الوعد الصادق 4.



