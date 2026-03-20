ميرتس: عرقلة أوربان لقرض أوكرانيا خرق صارخ للولاء

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن إحباطه من تغيير رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمساره بهدف عرقلة قرض جديد بقيمة 90 مليار يورو (104 مليار دولار) لأوكرانيا.

وقال ميرتس بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس: "إنه عمل من أعمال عدم الولاء الجسيم. لم يسبق أن حدث شيء كهذا من قبل".

ومما أثار غضب العديد من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، كان أوربان قد وافق على القرض في قمة سابقة في ديسمبر، قبل أن تغير حكومته مسارها قبل أيام من الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير.

وفي بروكسل، استبعد أوربان رفع "فيتو" (اعتراض) حكومته على القرض، وكذلك عن حزمة عقوبات جديدة على موسكو، حتى تستأنف عمليات تسليم النفط الروسي عبر أوكرانيا من خلال خط أنابيب "دروجبا" المتنازع عليه.

كما حذر ميرتس من العواقب طويلة المدى لتحول أوربان المفاجئ، قائلا: "هذا سيترك ندوبا عميقة".

وتواجه حكومة أوربان انتخابات برلمانية صعبة في أبريل، مما يغذي التكهنات بأن الفيتو ضد إجراءات المساعدة الجديدة هو جزء من حملته لإعادة انتخابه.