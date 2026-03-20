انقسام بين ترامب ونتنياهو حول الهجوم على حقل الغاز الإيراني

يمثل التباين في لغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قرار إسرائيل مهاجمة حقل غاز إيراني حيوي أبرز اختلاف في الرأي بين الزعيمين منذ بداية الحرب المستمرة منذ 20 يوما ضد إيران.

وقد دفع الهجوم الإسرائيلي على حقل "بارس الجنوبي" للغاز إيران إلى الانتقام باستهداف البنية التحتية للطاقة في دول أخرى بالشرق الأوسط. وأدت الضربات الإيرانية إلى زيادة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية المرتفعة بالفعل، وحفزت حلفاء الخليج على مطالبة ترامب بكبح جماح نتنياهو.

وتركت تداعيات الضربة كلا من ترامب ونتنياهو في مواجهة تساؤلات حول ما إذا كانا متوافقين تماما في إدارة الحرب التي بدأت كهجوم مشترك منسق بشكل وثيق على إيران. إن ظهور هذا التباين - أو على الأقل ما يبدو كذلك - بين الزعيمين قد يشكل ميزان الصراع وأي نهاية محتملة له.