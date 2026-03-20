الرئيس الإيراني يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد أمريكا وإسرائيل: نار هذا اللهيب ستحرق الكثيرين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طبيعة النظام الصهيوني هي إرهاب دولة، مشيرا إلى أن العدوان الأمريكي على إيران واغتيال المرشد على خامنئي يُرسي سابقة جديدة في النزاعات الدولية.

وأضاف الرئيس الإيراني على منصة «إكس» أن هذه السابقة من شأنها أن تُدمر المعايير القانونية العالمية، مشددا أنه «إذا لم يقف المجتمع الدولي بحزم ضد هذه الأزمة، فإن نار هذا اللهيب ستحرق الكثيرين».



وأعلن التلفزيون الإيراني، عن إطلاق الموجة الرابعة من الصواريخ خلال ساعة واحدة.

وأشارت وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية، إلى تفعيل صفارات الإنذار الخاصة بالهجمات الصاروخية في الأراضي المحتلة للمرة الرابعة خلال الساعة الأخيرة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن الهجوم الصاروخي الإيراني يستهدف حاليا غالبية مناطق الشمال الإسرائيلي، لافتة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وحيفا ومحيطها.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى رصد هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف القدس والضفة الغربية.

ونوهت القناة 14 الإسرائيلية، إلى ورود بلاغات تفيد بسقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في موقعين مختلفين داخل مدينة القدس نتيجة الرشقات الصاروخية الأخيرة.