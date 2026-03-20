أمريكا: وزارة الخزانة تبدأ تولي إدارة قروض الطلاب مع تفكيك وزارة التعليم

بدأت وزارة التعليم الأمريكية نقل جزء من محفظة قروض الطلاب الخاصة بها إلى وزارة الخزانة، في خطوة أولى نحو التخلي عن إدارة جميع قروض الطلاب، في الوقت الذي يقوم فيه مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفكيك الوزارة الفيدرالية للتعليم.

وبموجب اتفاق تم الإعلان عنه، اليوم الخميس، ستتولى وزارة الخزانة إدارة قروض الطلاب التي يتخلف المستفيدون منها عن سدادها، أي تلك التي تخلف الحاصلون عليها عن سداد أقساطها لعدة أشهر.

وتبلغ قيمة هذه القروض نحو 180 مليار دولار، أي ما يعادل 11% من محفظة قروض الطلاب الحكومية التي تبلغ 7ر1 تريليون دولار.

ووفقا للاتفاق، من المقرر أن تتولى وزارة الخزانة في نهاية المطاف مسؤولية جميع قروض الطلاب.

وقالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في بيان: "يشكل هذا الاتفاق خطوة متعمدة وتاريخية نحو تفكيك الجهاز الإداري الفيدرالي في التعليم وتحسين إدارة برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية بشكل كبير."

في تبرير هذا التغيير، قال مسؤولو إدارة ترامب إن وزارة التعليم "غير مجهزة" للتعامل مع محفظة قروض بهذا الحجم.