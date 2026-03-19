بيان مشترك لـ5 دول أوروبية واليابان: ندعو لوقف فوري للهجمات على منشآت النفط والغاز

أصدر قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، مساء اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا بشأن مضيق هرمز.

وأدان البيان - بأشد العبارات - الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية؛ بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد الصراع، داعين إيران إلى الكفّ فورًا عن تهديداتها، وعن زرع الألغام، وشن هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وغيرها من المحاولات الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وشددوا على أن «حرية الملاحة تُعد مبدأً أساسيًا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، محذرين من أن «التصرفات الإيرانية تؤثر على الملايين حول العالم، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا».

ونوهوا أن التحكم في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتعطيل سلاسل إمداد الطاقة العالمية يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

ودعوا إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في الجهود المناسبة التي تضمن المرور الآمن عبر المضيق.

ورحبوا بقرار وكالة الطاقة الدولية المتعلق بالسماح بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مؤكدين عزمهم اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وأشاروا إلى أنهم سيعملون على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررًا، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.