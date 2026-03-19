دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف الحرب، كما طالب إيران بالتوقف عن مهاجمة دول الجوار، محذرًا من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقال جوتيريش، في تصريحات للصحفيين في بروكسل عقب اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي، إن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب التي قد تخرج عن السيطرة بالكامل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا منذ بدء الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران منذ أيام، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وأمنية بارزة، في تطور خطير للأوضاع.

في المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بقواعد أمريكية في المنطقة، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية.

وجاء اندلاع الحرب رغم الحديث عن تقدم في مسار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية، فيما تشير تقارير إلى تعثر المسار التفاوضي قبل اندلاع المواجهات، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

كما أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز والهجمات على منشآت الطاقة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ما أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة على مستوى العالم.