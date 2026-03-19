- وزير الحرب الأمريكي قال إنه سيتم اليوم تنفيذ أكبر هجوم وأكثره شمولا حتى الآن

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، أن الهجمات على إيران طالت أكثر من 7 آلاف موقع منذ بدايتها في 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين، بشأن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال هيجسيث: "هدفنا لم يتغير، فخطتنا هي تدمير منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية للصناعات الدفاعية الإيرانية لمنع إعادة بنائها، والقضاء على أسطولها البحري، وضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".

وقال: "استهدفنا أكثر من 7 آلاف موقع داخل إيران منذ بدء الهجمات، وكما كان الحال بالأمس، سيتم اليوم أيضا تنفيذ أكبر هجوم وأكثره شمولا حتى الآن".

وأوضح أن المصانع وخطوط الإنتاج التي تدعم برامج الطائرات المسيّرة الإيرانية قد جرى تدميرها إلى حد كبير، وأن الهجمات طالت بشكل مباشر المئات من المنشآت الصناعات الدفاعية.

من جهته، قال كين إن المنشآت الإيرانية تحت الأرض استهدفت بذخائر خاصة خارقة للتحصينات، مما أدى إلى تدمير المستودعات الاستراتيجية.

وأكد أنه تم حتى اليوم تحييد أكثر من 120 سفينة و44 سفينة ألغام.

ولفت إلى تنفيذ أكثر من 90 ضربة دقيقة على البنية التحتية العسكرية في جزيرة خارك، أحد أهم موانئ النفط في إيران.

وأضاف: "نواصل هجماتنا على البنية التحتية للصناعات الدفاعية الإيرانية، وسنستمر في ذلك".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على التصريحات الأمريكية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



