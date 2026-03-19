الرئيس السيسي: مصر لن تتخلى عن أمن أشقائها بالخليج

أكد عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تتخلى عن أمن أشقائها في دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وذلك خلال جولة خليجية سريعة شملت كلًا من الإمارات وقطر.

واستهل الرئيس زيارته بالتوجه إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعُقد لقاء ثنائي مغلق تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك.

وخلال اللقاء، شدد السيسي على دعم مصر الكامل للإمارات، مؤكدًا رفض وإدانة الاعتداءات التي تستهدفها، ووقوف مصر إلى جانبها في كافة الإجراءات الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها.

كما استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، من بينها رسائل واضحة للجانب الإيراني تؤكد رفض استهداف دول الخليج، وضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات، مع التأكيد على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي كخيار وحيد لتسوية الأزمات.

من جهته، رحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومثمنًا الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وحرص أبوظبي على استمرار التنسيق الوثيق مع القاهرة خلال المرحلة الراهنة.

وعقب ذلك، توجه الرئيس إلى الدوحة، حيث كان في استقباله تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث عُقد لقاء موسع ضم وفدي البلدين، أكد خلاله السيسي دعم مصر الكامل لقطر، ومساندتها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد، حيث شدد الرئيس على استمرار جهود مصر لدفع الحلول السياسية والدبلوماسية، فيما أعرب الشيخ تميم بن حمد عن تقديره لزيارة الرئيس ومواقف مصر الداعمة، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبعد ختام الجولة، عاد الرئيس إلى أرض الوطن مساء اليوم، عقب إتمام الزيارتين.