مديرة المخابرات الأمريكية: هدفنا الصواريخ الباليستية الإيرانية لا إسقاط القيادة

قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، اليوم الخميس، إن أهداف الولايات المتحدة في الحرب على إيران تختلف عن الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل، مؤكدة أن لكل طرف أولوياته العسكرية الخاصة.

وأضافت جابارد، خلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، أن الأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي تختلف عن تلك التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت أن العمليات العسكرية تُظهر أن إسرائيل تركز على استهداف القيادة الإيرانية وتقويضها، بينما تركز الولايات المتحدة على تدمير قدرات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومنع طهران من إنتاج المزيد منها، إلى جانب استهداف القدرات البحرية.

وجاءت تصريحات جابارد خلال جلسة الاستماع السنوية في الكونجرس حول التهديدات العالمية، والتي عُقدت بعد يوم من استقالة نائبها جو كينت احتجاجًا على الحرب ضد إيران، حيث قال إن نظام طهران لا يمثل تهديدًا وشيكًا، وإن الحملة العسكرية المشتركة مع إسرائيل غير ضرورية، بحسب شبكة «إن بي سي نيوز».

ولم تعلن جابارد تأييدها بشكل صريح لقرار الحرب، واكتفت بمواقف حذرة خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير الماضي.