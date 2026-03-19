تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية "NATA"، بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"؛ لمتابعة الحالة التشغيلية للشبكة والاطمئنان على انتظام إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وفق بيان الوزارة اليوم.

واستمع الوزير، خلال الزيارة، إلى عرض من المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، حول منظومة تأمين وضخ الغاز الطبيعي، والإجراءات المتبعة لضمان توفير الإمدادات بالكميات والضغوط المطلوبة، بما يحقق استقرار الشبكة ويلبي احتياجات كل القطاعات.

كما اطّلع على جهود رفع كفاءة منظومة نقل وتوزيع الغاز، من خلال البنية التحتية المتطورة ومحطات الشبكة المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ بما يعزز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات القطاعين المنزلي والتجاري، خاصةً خلال فترات الذروة.

وأكد الوزير، أن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات لتعزيز الجاهزية، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي، أسهم في دعم كفاءة الشبكة القومية وزيادة مرونتها في مواجهة الطلب المتزايد، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي بشكل مستدام.