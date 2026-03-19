نيابة السلوم تقرر عرض جثة رضيعة على مصلحة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة

قررت نيابة السلوم الجزئية بمحافظة مطروح عرض جثة طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في وفاتها، عقب تعرضها للسقوط في بئر مياه جوفية.

وكانت مستشفى سيدي براني المركزية قد استقبلت الطفلة "خديجة. ع. أ"، البالغة من العمر سنة ونصف، جثة هامدة، وذلك بعد سقوطها في بئر مياه جوفية.

وجاء في قرار نيابة السلوم الجزئية تكليف مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية بتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك أي إصابات تشير إلى وجود شبهة جنائية، وتحديد الأداة المستخدمة إن وجدت، للوقوف على ملابسات الواقعة. وعلى أن يتم، عقب الانتهاء من تشريح الجثة، إيداعها بمشرحة مستشفى سيدي براني تمهيدًا لدفنها.