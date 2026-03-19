واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ترسيخ مكانته الأسطورية، بعد أن حقق إنجازاً مذهلاً بتسجيل الهدف رقم 900 في مسيرته الكروية، ليصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.

وجاء الهدف التاريخي في الدقيقة السابعة من مباراة كأس أبطال الكونكاكاف أمام ناشفيل إس سي يوم 19 مارس، بعد تمريرة حاسمة من زميله سيرجيو ريجيلون، حيث راوغ ميسي دفاع الفريق المنافس قبل أن يسدد الكرة في الشباك، معلناً رقماً قياسياً جديداً في مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين.

ويضع هذا الإنجاز ميسي في مواجهة مباشرة مع منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، معززاً الصراع التاريخي بينهما على لقب أفضل هداف عالمي. فبينما كان رونالدو أول من بلغ 900 هدف، جاء رد ميسي سريعاً وبعدد مباريات أقل بكثير، ما يبرز تفوقه الواضح من حيث الكفاءة التهديفية.

تشير الإحصاءات إلى أن ميسي وصل إلى هذا الرقم في 1142 مباراة مع أنديته ومنتخب بلاده، مقارنة بـ 1236 مباراة احتاجها رونالدو للوصول إلى نفس الرقم، أي بفارق 94 مباراة أقل، مما يعكس قدرة ميسي الاستثنائية على الحسم التهديفي بسرعة وفعالية، ويؤكد مكانته كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.