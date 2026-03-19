الخميس 19 مارس 2026 2:51 ص القاهرة
تعرف على المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات لكرة السلة

محمد ثابت
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 2:32 ص | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 2:36 ص

انتهت منذ قليل منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وحسم النادي الأهلي، حامل اللقب، تأهله إلى نصف النهائي بعد فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 84-38، فيما صعد فريق سبورتنج على حساب البنك الأهلي بعد الفوز عليه بنتيجة 92-64.

كما تأهل هليوبوليس إلى المربع الذهبي عقب فوزه على الشمس بنتيجة 71-55، قبل أن يُكمل فريق الجزيرة عقد المتأهلين بتفوقه على الصيد بنتيجة 60-53.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات، بعد فوزه على سبورتنج في المباراة النهائية.


قد يعجبك أيضا

