تعرف على المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات لكرة السلة

انتهت منذ قليل منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وحسم النادي الأهلي، حامل اللقب، تأهله إلى نصف النهائي بعد فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 84-38، فيما صعد فريق سبورتنج على حساب البنك الأهلي بعد الفوز عليه بنتيجة 92-64.

كما تأهل هليوبوليس إلى المربع الذهبي عقب فوزه على الشمس بنتيجة 71-55، قبل أن يُكمل فريق الجزيرة عقد المتأهلين بتفوقه على الصيد بنتيجة 60-53.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات، بعد فوزه على سبورتنج في المباراة النهائية.