قال مسئول رفيع في سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نطاق العمليات الجوية خلال 18 يومًا من عملية «زئير الاسد» تعادل نطاق عام كامل، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف «لقد نفذنا عمليات جوية في 18 يومًا تعادل ما نفذناه في عام كامل»، مشيرا إلى إلقاء أكثر من 12 ألف قذيفة ونُفذ نحو 8500 غارة جوية في أنحاء إيران خلال العملية.

ولفت إلى أن سلاح الجو نفّذ في أقل من ثلاثة أسابيع ما يعادل عملياته الروتينية لمدة عام كامل، مشيرا إلى اعتراض أكثر من 90% من التهديدات التي وُجّهت إلى إسرائيل.

وأعلن عن تنفيذ ما يقارب 5700 طلعة جوية قتالية، منها أكثر من 540 طلعة إلى وسط إيران وغربها، ونحو 50 طلعة في عمق الأراضي الإيرانية، كما أُلقي ما يقارب 3600 قذيفة على طهران وحدها.

وأشار إلى إلقاء أكثر من 2200 قذيفة على لبنان، وتعرض نحو 2000 هدف للهجوم، بالإضافة إلى أكثر من 220 هدفًا للصيد، ونحو 100 هدف للأسلحة الثقيلة، علاوة على ذلك، نُفذ أكثر من 1000 طلعة جوية قتالية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دخل الحملة بعد تخطيط مسبق مكثف استند إلى معلومات استخباراتية وتدريبات وتعاون استراتيجي مستمر مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن معظم الأهداف في العملية جديدة.

وقال إن الضربة الافتتاحية على إيران استخدمت فيها «40 قذيفة وأنهت 40 شخصًا في 40 ثانية»، وفي وقت لاحق نُفذت «أكبر طلعة جوية في تاريخ القوات الجوية»، شاركت فيها حوالي 200 طائرة وهاجمت مواقع الإطلاق والبنية التحتية الإيرانية.

وذكر أن حوالي 20% من الطلعات الجوية تُغير أهدافها أثناء التنفيذ، مشيرا إلى اعتقاده أن الهجوم على الحرس الثوري قد أدى إلى تعطيل القيادة والسيطرة وجعل القوات تعمل دون تنسيق كامل، وأحيانًا بمبادرة محلية، بعد إلقاء أكثر من 1200 قذيفة على منشآت الإنتاج.

وأشار إلى تحقيق نجاح كامل في اعتراض جميع الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى معدلات اعتراض عالية للتهديدات الأخرى، لافتا إلى ملاحظة وجود ضرر كبير في معنويات وكفاءة الحرس الثوري، وما يقرب من 85٪ من العناصر العليا للنظام الإيراني قد تم تدميرها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الكشف.