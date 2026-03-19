جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات على أهداف إيرانية في بحر قزوين

قال المتحدث باسم ‌جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني، اليوم الخميس، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات جوية على أهداف بحرية إيرانية في بحر قزوين.

وأضاف شوشاني، للصحفيين، ‌أن إسرائيل تمكنت من تدمير القدرات البحرية الإيرانية هناك، دون أن يحدد موعد تنفيذ هذه الغارات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأدى إغلاق طهران لمضيق هرمز وهجماتها على منشآت الطاقة في ‌أنحاء المنطقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم.