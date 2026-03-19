الخطوط الملكية الأردنية: تشغيل الرحلات مستمر رغم ارتفاع الكلف التشغيلية والتحديات الأمنية

أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استمرار تشغيل رحلاتها إلى الوجهات الآمنة والمفتوحة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان أعلى معايير السلامة، رغم إغلاق بعض المجالات الجوية في المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، المهندس سامر المجالي، إن الشركة تواجه تحديات تشغيلية ومالية كبيرة، أبرزها استخدام مسارات جوية بديلة أطول لتفادي المجالات المغلقة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وزيادة تكاليف التأمين والتشغيل.

وأضاف المجالي أن الطلب على السفر انخفض بشكل ملحوظ نتيجة حالة عدم اليقين في المنطقة، ما أدى إلى تراجع الحجوزات وارتفاع طلبات استرداد التذاكر أو تعديلها، مما يؤثر سلباً على السيولة المالية للشركة.

وأكد المجالي أن الملكية الأردنية تواصل إدارة التحديات عبر إجراءات تشغيلية ومالية مدروسة، بهدف المحافظة على استمرارية عملياتها، والحفاظ على دورها كناقل وطني يربط الأردن بمختلف الوجهات العالمية مع الالتزام بمعايير السلامة والخدمة.