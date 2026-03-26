• وسط تكتم إسرائيلي بشأن تداعيات الرد الإيراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع عدد المصابين منذ بدء حرب تل أبيب وواشنطن على إيران إلى 5229 شخصا، بينهم 149 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "منذ بدء عملية ’زئير الأسد’ وحتى الساعة السابعة صباح الخميس، تم إجلاء 5229 شخصا إلى المستشفيات".

وأضافت أنه من إجمالي الإصابات "114 شخصا يتلقون العلاج حاليا، بينهم 14 حالة خطيرة و28 متوسطة و70 طفيفة و1 يعاني من القلق، وحالة هلع واحدة".

وأضافت: "في الساعات الـ24 الماضية (حتى 7 صباحا) تم إدخال 149 مصابا إلى المستشفيات، 3 منهم في حالة خطيرة".

ويقول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن 19 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب على إيران.

تأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات "حزب الله"، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع مصورة للخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران خلف مئات القتلى أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمارا واسعا، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.